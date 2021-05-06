  • BIST
    1423.96
  • Dolar
    8,3271
  • Euro
    10,0297
  • Altın
    479,7470
İstanbul
12 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü PKK için yolun sonu geliyor...
Önce itiraf etti sonra sildi
ABD, İsrail'in Filistin şiddetinden "endişeli"
CHP'nin avukatı istifa etti! 650 milyonu kime verdiniz
İngiltere ile Fransa arasında 'Jersey' krizi
Libya'dan Yunanistan'a cevap: Türkiye ile aynı fikirdeyiz
Daily Mail: İngiltere'yi yok edebilecek güçte
Zayıflarken sağlığınızdan olmayın: ÖDEM İÇECEKLERİNDE DOĞRU BİLİNEN 7 YANLIŞ
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Mayıs
İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir
Korona hastalarına ilaç uyarısı: Kullanmamak öldürebilir
Koronavirüs, bebek emzirmeye engel değil
İkinci el araba piyasasında durgunluk var
Kanada'dan BioNTech kararı
Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya
En yüksek teklifi veren uzaya gidecek
İran'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı
Türkiye'de vaka sayısı 26 binlere ulaştı
Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı
Bakan Koca: Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık
Milli Muharip Uçak için hedef 2023'te motor çalıştırmak
Milletimizin duasıyla ilk görevi için açıldı
"Türkiye karşıtı cephe dağılacak"
WhatsApp'ta süre doluyor: Hesaplar silinecek
06 Mayıs 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 08:30:00

Daily Mail: “Rusya'nın test etmeyi planladığı RS-28 Sarmat, İngiltere'yi yok edebilecek güçte”

ABONE OL

İngiltere basını, Rusya'nın RS-28 Sarmat füzesinin “İngiltere boyutundaki bir araziyi yok edebilecek güçte” olduğunu yazdı. Söz konusu haberde, Rusya'nın Batı ile yaşadığı yüksek gerilimli süreçte hipersonik silah denemelerini hızlandırdığı kaydedildi.

İngiliz basını, Rusya'nın bu yıl test etmeyi planladığı yeni kıtalararası RS-28 Sarmat füzesinin İngiltere ve Teksas boyutunda bir araziyi yok edebilecek güçte olduğunu yazdı.

Sputniknews'in Daily Mail'den aktardığı haberde, Rusya'nın bu yıl test etmeyi planladığı yeni kıtalararası RS-28 Sarmat füzesine dair bir değerlendirme yer aldı.

Will Stewart imzalı yazıda, Rusya'nın Batı ile ilişkilerde Soğuk Savaş'tan bu yana yaşadığı en gerilimli dönemde yeni hipersonik silah denemelerine hazırlandığı ifade edildi.

İngiliz gazeteci, "Yeni hipersonik silah, ABD'nin füze savunmasını geçebilecek ve Teksas veya İngiltere boyutunda bir araziyi yok edebilecek kabiliyette." ifadelerini kullandı.

Daha önce, bu yıl içinde 3 Sarmat füzesi testinin planlandığı bildirilmişti.

Etiketler : rusya ingiltere Yeni hipersonik silah Will Stewart RS-28 Sarmat füzesi
Şahika artık reklamlarda

Şahika artık reklamlarda
ABD'de aşısı tamam

ABD'de aşısı tamam
Torunlarla Maldivler tatili

Torunlarla Maldivler tatili
Kovid, benden babamı aldı

Kovid, benden babamı aldı
Uzun süre dinlenecek

Uzun süre dinlenecek
Fotoşopu abarttı!

Fotoşopu abarttı!
Yeni projesi için Türkiye'de

Yeni projesi için Türkiye'de
10 yıllık başarı

10 yıllık başarı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER