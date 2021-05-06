Daily Mail: İngiltere'yi yok edebilecek güçte

Daily Mail: “Rusya'nın test etmeyi planladığı RS-28 Sarmat, İngiltere'yi yok edebilecek güçte”
İngiltere basını, Rusya'nın RS-28 Sarmat füzesinin “İngiltere boyutundaki bir araziyi yok edebilecek güçte” olduğunu yazdı. Söz konusu haberde, Rusya'nın Batı ile yaşadığı yüksek gerilimli süreçte hipersonik silah denemelerini hızlandırdığı kaydedildi.
İngiliz basını, Rusya'nın bu yıl test etmeyi planladığı yeni kıtalararası RS-28 Sarmat füzesinin İngiltere ve Teksas boyutunda bir araziyi yok edebilecek güçte olduğunu yazdı.
Sputniknews'in Daily Mail'den aktardığı haberde, Rusya'nın bu yıl test etmeyi planladığı yeni kıtalararası RS-28 Sarmat füzesine dair bir değerlendirme yer aldı.
Will Stewart imzalı yazıda, Rusya'nın Batı ile ilişkilerde Soğuk Savaş'tan bu yana yaşadığı en gerilimli dönemde yeni hipersonik silah denemelerine hazırlandığı ifade edildi.
İngiliz gazeteci, "Yeni hipersonik silah, ABD'nin füze savunmasını geçebilecek ve Teksas veya İngiltere boyutunda bir araziyi yok edebilecek kabiliyette." ifadelerini kullandı.
Daha önce, bu yıl içinde 3 Sarmat füzesi testinin planlandığı bildirilmişti.
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