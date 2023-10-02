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02 Ekim 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 10:00:00

Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 1988'de katılan "Aslan Çele/Aslan Samura" kod adlı Müzdelif Taşkın'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etti.

Kamışlı-Amude kara yolunda nokta operasyonu düzenleyen MİT, Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.

Dağlıca'da, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Komando Taburuna 2007'de ağır silahlarla düzenlenen, 12 askerin şehit edildiği, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı olan terörist Müzdelif Taşkın, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

2010'da örgüt tarafından verilen görevle sözde Zap eyalet sorumluları arasında yer alan Taşkın'ın, PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdiği, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçerek, PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra ettiği belirlendi.

Son olarak terör örgütünün sözde Suriye asayiş genel sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist Taşkın'ın, yaklaşık 35 yıldır çok sayıda eylemi organize ettiği ve bizzat katıldığı tespit edildi.

Etiketler : mit terör örgütü pkk dağlıca saldırısı müzdelif taşkın
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