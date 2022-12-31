VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vali Yerlikaya, İstanbul'daki yılbaşı tedbirlerini anlattı
Rusya: Ukrayna'da esir olan 82 Rus askeri serbest bırakıldı
Kamu konutlarının 2023 yılı aylık kira bedelleri belirlendi
Diyarbakır anneleri yeni yıla evlat özlemiyle giriyor
Menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında değişiklik
Anne babaları dikti, çocukları hasat yaptı
31 Aralık 2022 Cumartesi 18:58:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 18:58:00

Diyarbakır anneleri yeni yıla evlat özlemiyle giriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılı evlatlarına duydukları özlemle karşılıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1216. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Zeliha Yaşa, 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdurrahman'a hasret kaldığını, çocuğunun kokusunu ve sesini özlediğini söyledi.

Bir an önce çocuklarına kavuşmayı temenni ettiklerini belirten Yaşa şöyle konuştu:

"Oğlum, orada ne yapıyorsun? Devletin bize ne zararı var da sizi orada tutuyorlar? Kaç gel, o elbiseyi üstünden çıkar, silahını bırak ve devletine teslim ol. Kardeşlerin ve ağabeyin seni bekliyor. Sensiz olmuyor oğlum. İnşallah yeni yılda tüm çocuklar annelerine kavuşur. Hepsinin gelmesini bekliyoruz."

"KIZIM GEL DEVLETİMİZE TESLİM OL"

7 yıl önce 23 yaşında kaçırılan Hatun için eylem yapan anne Nihan Çiçek de yeni yılda evlatlarına kavuşmayı temenni ettiklerini söyledi.

Hastalığına rağmen kızına kavuşmak ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Çiçek, "Dört gözle kızımı bekliyorum, onu çok özledim. Kızım, gel devletimize teslim ol. Kızım sakın korkma, bak o kadar kişi teslim oldu. Sen de gel teslim ol." ifadesini kullandı.

"OĞLUMUN HAKKI KUCAĞIMDA BÜYÜMESİYDİ"

Hakkari'de 6 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Rukeyda Adıyaman ise Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun HDP'liler aracılığıyla kaçırılarak terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini anlattı.

Evladının kendisinden koparıldığını dile getiren Adıyaman şunları kaydetti:

"Oğlumun hakkı kucağımda büyümesiydi. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Onlardan oğlumu alıncaya kadar buradan kalkmayacağım. Koynumdaki kuzumdu, 6 yıldır onun hasretini çekiyorum. Ne gecem gece ne de gündüzüm gündüz. Yeni yılda oğlumun kucağıma gelmesini istiyorum. Dileğim, benim çocuğumla birlikte tüm annelerin evladının geri gelmesidir."

Etiketler : Diyarbakır Evlat Nöbeti yeni yıl
Ailece film keyfi

Ailece film keyfi
İlk kez gelinlik giydi

İlk kez gelinlik giydi
Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi

Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi
Eşi için hanım köylü oldu

Eşi için hanım köylü oldu
Emrah'ın oğlu evleniyor

Emrah'ın oğlu evleniyor
Yeni yıl buluşması

Yeni yıl buluşması
Ara vermek yok

Ara vermek yok
Hollywood eğitimi

Hollywood eğitimi
Paris'te heykel yapıyor

Paris'te heykel yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX