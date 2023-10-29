Cumhuriyetin 100. yılında Kutub Minar kırmızı beyaza büründü
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Kutub Minar, Türk bayrağı renklerine büründü.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki kutlu minare olarak bilinen Kutub Minar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, X'ten yaptığı paylaşımda, başkentin en eski ve ikonik eserlerinden 72,5 metre yüksekliğindeki Kutub Minar'ın kırmızı ve beyaz renklere büründüğünü ifade etti.
Sunel, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kutub Minar'ın Türk bayrağıyla aydınlatılmış görselini paylaştı.
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