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29 Ekim 2023 Pazar 08:53:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 08:53:00

Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

Kaynak: AA

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Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonlarının sepetlerine görevlilerce bayrak ve posterler asıldı.

Gün doğumu vaktinde onlarca sıcak hava balonu, Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi.

Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçarken, turistler de ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

Turizmci Mehmet Dinler, gazetecilere, bölgedeki tüm balon işletmecilerinin gün dolayısıyla balonlarını bayraklarla süslediğini belirtti.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştıklarını kaydeden Dinler, "Mustafa Kemal Atatürk'e bitmeyecek bir şükran içindeyiz. Cumhuriyet'i biz kurmadık ama yaşatacak ve gelecek nesillere, kurucu unsur ve değerlerimizle aktaracak olan bizleriz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

Sıcak hava balonu pilotlarından Tolga Eke ise Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Cumhuriyet'in 100. yaşında göklerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Farklı milletlerden misafirlerimizle birlikte bu özel günü kutlamaktan mutluyuz." diye konuştu.

Balonlar yaklaşık 45 dakika boyunca UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya semalarında uçtu.

Etiketler : kapadokya türk bayrakları sıcak hava balonları 29 ekim cumhuriyet bayramı
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