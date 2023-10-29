Cumhuriyet emin ellerde

Cumhuriyet'in 100. yılı heyecanını yaşayan Türkiye, baştan aşağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Yurdun dört bir yanında çeşitli gösteriler, sergiler, etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl coşkusuyla kutlanmaya başlandı. Yer, gök kırmızı-beyaza büründü. Okullarda şiirler okundu, marşlar söylendi, gösteriler yapıldı. Yurdun dört bir yanında sokaklar, meydanlar bayrak ve Atatürk posterleriyle süslendi.

SOKAKLAR SÜSLENDİ

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla sokak ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, 1400 metre uzunluğundaki Taksim'deki İstiklal Caddesi'ni çift taraflı olarak 1200 Türk bayrağıyla donattı. Cadde, asılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken bazı vatandaşlar ve yabancı turistler de bayrakların arasından geçen nostaljik tramvayla fotoğraf çekti.

MARŞLAR, ŞİİRLER OKUNDU

Yurdun dört bir yanında okullarda törenler düzenlendi. Şiirler okundu, marşlar çalındı. Adana Kız Lisesi'nde öğrenciler, açtıkları 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Osmaniye'de okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, özel koreografi çalışması gerçekleştirdi. Van'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "100. yıl" koreografisi oluşturdu, 30 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

YAŞASIN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Çanakkale'de, kahraman gaziler Atatürk mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Sivas'ta minik öğrenciler ellerine aldıkları gazetelerle Cumhuriyetin ilanını duyurdu.

İstanbul Ümraniye'de yer alan TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılına özel konsept hazırladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki kutlamalarda 2023 kişi aynı anda zeybek oynadı.

Rize'de binlerce kişi ellerinde bayraklarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

MEHMETÇİK'TEN 100'ÜNCÜ YIL KLİBİ

Kahraman Mehmetçikler, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için bir video klip hazırladı. "Asrın kahramanları" olarak nitelendirilen Mehmetçikler izleyenleri gururlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı o klibi şu ifadelerle paylaştı; "Herkes bilsin bu Türkiye'nin Yüzyılı!"

JANDARMA MİNİKLERİ AĞIRLADI

Kocaeli'de jandarma ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılını çocuklarla birlikte kutladı. Coşku ve mutluluğun hakim olduğu kutlamada çocuklar, birbirinden eğlenceli etkinlikler ile unutulmaz anlar yaşadı.

100. YILA ÖZEL PROGRAM

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iki önemli merkezi, başkent Ankara ile İstanbul olacak.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Dev Eser Yağlı Boya Resim Sergisi"ni ziyaret edecek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

BOĞAZ'DA GÖRSEL ŞÖLEN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaşı Müzesi'ndeki etkinliklere katılacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 29 Ekim saat 19.00'da Ankara'daki 2. Meclis binasında "100. Yıl Konseri" verecek. İstanbul Boğazı'nda saat 16.20'de Türk Yıldızları, 16.40'ta SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca 20 savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak. TCG Anadolu'nun da aralarında yer alacağı 100 savaş gemisi 17.00'de Boğaz'da geçit töreni gerçekleştirecek. 101 pare top atışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.23'te 100. yıl mesajını vatandaşlarla paylaşacak. Etkinlikler kapsamında 19.50'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.