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16 Haziran 2023 Cuma 17:25:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 17:25:00

Cumhurbaşkanlığından Tanju Özcan'a anlamlı "heykel" yanıtı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini yapmak için muvafakat isteyen Bolu Belediyesine, heykel yerine ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulmasının yerinde olacağı yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla gönderilen cevap yazısında, Bolu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelinin yapılmasına yönelik Belediye tarafından muvafakat talep edildiği hatırlatıldı.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Konu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş olup, Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle anılması gerektiği hususuna vurgu yaparak heykelinin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığından gelen yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan, "Bugün cevap geldi. Sayın Cumhurbaşkanı heykelini dikmemize izin vermedi. Parasını yoksullara dağıtmamızı tavsiye etmiş. Biz de bu tavsiyeye uygun olarak her zaman yaptığımız gibi adaletli bir şekilde Hz. Peygamber'imizin buyurduğu gibi, sağ elin verdiğini sol el görmeden ihtiyaç sahiplerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MUVAFAKAT TALEBİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde Bolu'nun en görünür yerine heykelini dikeceğini ifade etmiş, seçimden sonra da sosyal medya hesabından bu konuda muvafakat talebini içeren yazıyı paylaşmıştı.

Özcan'ın Cumhurbaşkanlığına gönderdiği yazıda, "Sayın Cumhurbaşkanım, seçim öncesinde seçimi kazanmanız halinde Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için, heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim." ifadeleri yer almıştı.

Etiketler : tanju özcan bolu belediyesi recep tayyip erdoğan
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