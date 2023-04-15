VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oruç şifa verir
Bayram dahil sütlü tatlı tüketin
Oruç, strese dayanıklılığı artıyor
"İlk andan itibaren bu uydudan azami ölçüden yararlanacak ve faydasını göreceğiz"
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Altay tankını yerli zırh koruyacak
15 Nisan 2023 Cumartesi 11:26:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 11:26:00

Cumhurbaşkanlığından Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Açılışını bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yapacak.<br><br>✅ Kocaeli Şehir Hastanesi<br><br>�� 1.218 yatak kapasitesi<br>�� 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane<br>�� Depreme karşı 1.069 sismik izolatör pic.twitter.com/guEMOOimEN</p>&mdash; Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 15, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Paylaşımda hastaneye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Etiketler : erdoğan dijital medya kocaeli şehir hastanesi cumhurbaşkanı erdoğan
Gelinlik bakıyor

Gelinlik bakıyor
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor

İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi
'Firarım Ben'in sözlerini unuttu

'Firarım Ben'in sözlerini unuttu
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Eski dostlar buluştu

Eski dostlar buluştu
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku
Cezayir ‘Cevher' buldu!

Cezayir ‘Cevher' buldu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX