Cumhurbaşkanlığından Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip olduğu belirtildi.



Açılışını bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yapacak.



✅ Kocaeli Şehir Hastanesi



�� 1.218 yatak kapasitesi

�� 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane

�� Depreme karşı 1.069 sismik izolatör pic.twitter.com/guEMOOimEN — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 15, 2023

Paylaşımda hastaneye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.