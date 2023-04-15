Cumhurbaşkanlığından Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Paylaşımda hastaneye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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