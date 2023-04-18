Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi, Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açılışını bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yapacak.



�� Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi



�� Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek

✅ Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak pic.twitter.com/dh2v9SKCtJ — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 18, 2023