VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-17 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi açılıyor
Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak
Rekabet Kurumu, dijital dönüşümü rekabet hukuku açısından inceledi
Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
18 Nisan 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 11:00:00

Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi'ne ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi, Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı eskişehir nadir toprak elementi tesisi recep tayyip erdoğan erdoğan dijital medya
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
‘Süper ego' zarar verir

‘Süper ego' zarar verir
Evliliğimizde sorun yok

Evliliğimizde sorun yok
Ah Yandım'ı yorumladı

Ah Yandım'ı yorumladı
Oğuzhan yalnız kaldı

Oğuzhan yalnız kaldı
‘Can'dan hediye

‘Can'dan hediye
Polis zoruyla mahkemeye götürülecek

Polis zoruyla mahkemeye götürülecek
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku
Sinema iyileştirir

Sinema iyileştirir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX