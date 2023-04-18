Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi'ne ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi, Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.
Açılışını bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yapacak.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 18, 2023
�� Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi
�� Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek
✅ Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak pic.twitter.com/dh2v9SKCtJ
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