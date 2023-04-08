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Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım
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08 Nisan 2023 Cumartesi 13:35:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 13:35:00

Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından bugün açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir" sözlerine yer verilen paylaşımda "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda metro hattına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan başakşehir kayaşehir metro hattı erdoğan dijital medya

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