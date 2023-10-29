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"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz"
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29 Ekim 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 10:00:00

Cumhurbaşkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılını "Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz" mesajıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz" denildi.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşıma şöyle devam edildi:

"Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun"

Etiketler : cumhurbaşkanlığı 29 ekim cumhuriyet bayramı mustafa kemal atatürk türkiye cumhuriyeti
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