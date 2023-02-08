Başkentle deprem bölgesi arasında mekik dokudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapan arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar, başkent ile deprem bölgesi arasında sürekli sefer yaparak sağlık malzemesi, personel ve yaralı taşıyor.

Kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenlerini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'a düzenlenen 2'şer seferle afetzedeleri de Ankara'ya getirdi.

Yaralılar başkentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Uçaklar bugün de yardım malzemesi ve arama kurtarma personelini götürmek üzere deprem bölgesine havalanacak, yaralıları alarak başkente dönecek.

"DÖNÜŞTE YARALILARIN NAKİLLERİNİ YAPIYORUZ"



Cumhurbaşkanlığına ait uçağın kaptan pilotu Şenol Kurtoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla depremin yaşandığı ilk gün koordinasyon merkezi kurulduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların, özel şirket uçaklarının ve Cumhurbaşkanlığına bağlı uçakların bölgede kullanmak üzere tahsis edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığına ait Adıyaman'a ve Kahramanmaraş'a giden 2 uçağa dair bilgi veren Kurtoğlu, bunların kısa pistlere iniş yapabilme özelliğine sahip, manevra kabiliyeti yüksek uçaklar olduğunu belirtti.

Kurtoğlu, şöyle devam etti:

"Uçağımızın geri dönüş süresi diğer uçaklara göre çok daha kısadır. Pistteki park sıkışıklığını azaltmak için daha hızlı hareket etme yeteneğine sahibiz ve daha küçük yer işgal ediyoruz. Böyle olunca da operasyonun daha rahat yürütülmesine katkıda bulunuyoruz. Adıyaman ve Kahramanmaraş meydanlarına seferler düzenliyoruz. Bu seferler sürekli yapılıyor. Afet bölgesinde ihtiyaç duyulan sağlık malzemeleri, sağlık personeli, arama kurtarma ekipleri, ihtiyaç duyulan yiyecek-içecek, battaniye gibi malzemeler Ankara'dan buraya getiriliyor. Dönüşte de yaralıların nakillerini yaparak Ankara'daki hastanelere sevkini sağlıyoruz."

Deprem bölgelerine sefer yapacak uçaklarla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtoğlu, "Koordinasyon merkezinden yakın zamanda büyük uçakların görevlerde kullanılacağına dair planlar yapıldığının bilgisini aldık. Koordinasyon merkezine bu talimat verildi. Onlar bunun çalışmasını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.