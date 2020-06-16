Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı!

16 Haziran 2020 Salı 17:03:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 17:03:00
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. İletişim Başkanlığı toplantıdan ilk kareleri servis etti.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
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