  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya açıklaması: Herkes Cumhurbaşkanımızın sözüne geldi
İran'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız...
Liverpool, şampiyonluğu 2021'de kutlayacak
Alman polisi göstericilere polis köpeğiyle müdahale etti
Brezilya'da koronavirüs verilerine sansür!
İkisi arananlar listesindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Şehidimizin naaşı Tokat'a getirildi
Putin'in eski danışmanından şoke eden itiraf!
İçişleri Bakanlığı duyurdu... Terör örgütü çözülmeye devam ediyor
Amerikan halkına göre ülke kontrolden çıktı
Bakan Koca 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Albayrak'tan "1 milyon yazılımcı" projesi anketine esprili yanıt
İdlib'de yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz 43 gün sonra şehit oldu
İngiltere Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı
Başkan Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş İdlib paylaşımı: Dramı çıplak gözlerimle gördüm
ABD'nin eski bakanından Trump'a 'Anayasa'dan uzaklaştın' suçlaması
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Virüs taşıyabileceği için risklidir!
Trump'tan Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı
İran tutuklu takasında ABD'yle doğrudan müzakere yapılmadığını açıkladı
Libya'da yakalanan Rus ajanların faaliyet ve hedefleri duyuruldu
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
07 Haziran 2020 Pazar 22:47:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 22:47:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya açıklaması: Herkes Cumhurbaşkanımızın sözüne geldi

ABONE OL

Libya'daki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ve Rusya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı muhatap almasının olumlu olduğunu belirterek, ''Hafter'in miadını doldurduğunu görmek zor değil. Hepsi Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı. ABD de buna dahil'' dedi.

"Libya'da herkes Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı.''

Açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a ait.

Milliyet gazetesine konuşan Kalın, Libya'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

''HAFTER MİADINI DOLDURUYOR''

"Hafter’in miadını doldurduğunu görmek zor değil'' diyen Kalın şu ifadeleri kullandı:

''Hepsi Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı. ABD de buna dahil. 5-6 ay kadar önce Trump, Hafter ile telefonda da görüşmüştü. Şimdi Hafter’in muteber ve güvenilir bir aktör olmadığı noktasındalar.

''ABD'DE SERRAC'A EĞİLİM VAR''

ABD yönetiminde Serrac hükümeti ile yakın bir ilişki kurma sürecinde genel eğilim var. Putin ile de Libya konusunda görüşüyoruz. Libya Dışişleri Bakanı’nın Moskova'ya gitmesi önemli gelişme. Rusların da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni muhatap alıp bu konuları görüşmesi olumlu."

''REJİM, İDLİB'E YIĞINAK YAPTI'' İDDİASI

İdlib başta olmak üzere, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Sözcü Kalın, rejimin, İdlib'e yığınak yaptığı iddiasını ise ''İdlib'de rejim yer yer belli noktalardan ateşkesi ihlal ediyor. Teyakkuz halindeyiz. Karşılık verme hakkımızı koruyoruz. Yeltenirlerse, Türkiye’nin cevabının sert olacağını bilirler. Türk ordusu her tehdide her zaman karşılık vermeye hazırdır'' sözleriyle değerlendirdi.

''HÜSRANA UĞRAYACAKLAR''

ABD'nin önünde sonunda Suriye'den çıkacağını da söyleyen Kalın, "PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG üzerinden Suriye'de oyun kurmak isteyenler hüsrana uğrayacaklar" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER