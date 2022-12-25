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25 Aralık 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 14:30:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Hala sessiz mi kalacaksınız?

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Paris'te çıkan olayları hatırlatarak, Fransa'ya terör örgütü PKK ile ilgili tepki gösterdi, "Hala sessiz mi kalacaksınız?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Paris'te terör örgütü destekçilerinin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütü" ifadelerini kullandı. Fransa'ya tepki gösteren Kalın, "Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katletti. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız?" diye sordu.

FRANSA'DA NE OLDU?

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırının ardından olaylar sürüyor.

Terör yandaşlarının saldırganlıkları Paris sınırlarını aştı. Fransa'nın Marsilya kentindeki olaylarda polis karakolu taşlandı. 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi. Mağazalar tahrip edildi.

Ülke genelinde terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : ibrahim kalın fransa paris terör örgütü pkk saldırı
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