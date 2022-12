Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Paris'te terör örgütü destekçilerinin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütü" ifadelerini kullandı. Fransa'ya tepki gösteren Kalın, "Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katletti. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız?" diye sordu.

This is PKK in France.



The same terrorist organization you support in Syria.



The same PKK that has killed thousands of Turks, Kurds & security forces over the last 40 years.



Now they are burning the streets of Paris.



Will you still remain silent?pic.twitter.com/5Tv72bPnnn