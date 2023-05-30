Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim sonrası gündemi A Haber'e değerlendirdi. İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutlayan Kalın, "Bu seçimlerinde böyle fethin yıl dönümünden hemen bir gün önceye denk gelmesi de enteresan. Birçok vatandaşımız bugün fethi başka bir ruhla kutluyor" diyerek şöyle devam etti:

SEÇİMLER: "İlk defa 2 turlu bir seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Onlara destek veren Kandil'in uzantıları, kendisi FETÖ, Pensilvanya ve benzeri yapılar kaybettiler. Kılıçdaroğlu 2. turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı. Vatandaşı küçümseyen dil kullanmamalılar. PKK'nın temsilcilerinin Kılıçdaroğlu için yaptığı açıklamalar var. Kemal Bey'in bu açıklamalardan rahatsız olduğundan eminim. Ama Kılıçdaroğlu, "Ey teröristler siz kimsiniz ki bana destek açıklaması yapıyorsunuz. Ben sizinle mücadeleye geliyorum" diyemedi."

MUHALEFET: "6'lı koalisyonun devamı zor gibi. Meral Akşener şu anda 'ben size dememiş miydin?' diyordu. Muharrem İnce'ye yapılana sessiz kaldılar. FETÖ'nün kumpaslarına 45 gün boyunca alkış tuttular. Muhalefetin ekonomik vaatleri vatandaşta gerçekçi bulunmadı."

YEMİN SÜRECİ: "Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı işleyecek. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Cumhurbaşkanımız yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacaktır. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni yapılacak."

KABİNE: "Millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek."

ABD İLE İLİŞKİLER: "2 tane temel problemimiz var. YPG/PYD'ye verilen destek ve FETÖ. Bu iki konuda geri adım atmamız söz konusu değil.15 Temmuz'dan sonra Suriye'ye 3 tane kara harekatı yaptık. ABD kızacak, AB ses çıkaracak gibi bir kaygıyla hareket etmedik. Türkiye'nin 3 tane kara harekatı yapmasaydı, Irak sınırından Laski'ye kadar terör devleti kurulacaktı. F-16'ları siyasi koz haline getiren ABD Kongresi'ndeki senatörler. Olmazsa başka alternatifler geliştiririz."

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN MANTIKLI ADIMLAR ATILACAK

"Suriyelilerin dönüşü sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Suriye ile 3 önemli konu var; Terörle mücadele, mültecilerin evlerine dönmesi, anayasa sürecinin ilerletilmesiyle rejim ve muhalefetin müzakerelerinin sürmesi. Biz bu insanların tabii ki dönmesini istiyoruz ama mantıklı, insani adımlarla.."

HAYAT PAHALILIĞI EN ÖNEMLİ KONUMUZ

(Doların 28 lira olacağı iddiası): Bu tür spekülasyonlara şu anda çok itibar etmeye gerek yok. Cumhurbaşkanımız da bu seçim sürecinde de deprem sürecinde de hep ifade etti. Hayat pahalılığı bizim en önemli, en öncelikli konularımızdan bir tanesi. Vatandaşı enflasyona ezdirmemek adına da bildiğiniz gibi birçok adımlar attık. Yeterli mi, değil. Elbette biz bunun farkındayız. Vatandaşın hayat pahalılık sorununu çözmek için de çok ivedi adımlar atacağız."