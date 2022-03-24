VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DEİK, Türk müteahhitlik sektörü ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkarma yapacak
Tanzanya ile BM arasında kritik anlaşma!
İngiltere'den 65 isme yaptırım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor"
"Türkiye ile pozitif bir ajandamızın olmasını istiyoruz"
Türkiye'nin en modern tesisi
Dünyanın gözü Brüksel'de
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
"Putin'in yaptıkları barbarlığı çoktan aştı"
İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu
Kremlin'den açıklama geldi
İkinci el pazarında sıfır etkisi!
Yine ateşle oynuyorlar
Rusya Ukrayna'da PKK/YPG'li teröristleri mi kullanıyor?
"S-400" teklifine Türkiye'den cevap
Instagram'da ürün etiketleme
‘Yanlış Anlama 2' geliyor
Kızım istedi söyledim
Mustafa Keser'le kapışacaksın
250 bin TL'lik kumaş
Biz hep bahardık
‘Herkesin hikayesi devam ediyor'
Arabeskçi olacak
Ortaya çıktı
24 Mart 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 16:00:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, savaşın sona ermesi için girişimlerine devam ediyor

Kaynak: DHA

ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimleri hız kesmeden devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun girişimlerine devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun girişimlerine devam ettiğini açıkladı.

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik bir dönemde yoğun bir gündemle başladı. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun girişimlerine devam ediyor" dedi.

Etiketler : İbrahim Kalın UKRAYNA RUSYA
Sahneden aşk haykırışı

Sahneden aşk haykırışı
Romantik gece

Romantik gece
Çocuklar gibi şenler

Çocuklar gibi şenler
10 bin kişiyle hep bir ağızdan!

10 bin kişiyle hep bir ağızdan!
Ali mayısta geliyor

Ali mayısta geliyor
‘Üç Kuruş'a girdi

‘Üç Kuruş'a girdi
Gençlerden 36 saat süren fikir maratonu

Gençlerden 36 saat süren fikir maratonu
İkinci kez karantinada

İkinci kez karantinada
Yanlış istihbarat

Yanlış istihbarat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER