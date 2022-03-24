Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, savaşın sona ermesi için girişimlerine devam ediyor
Kaynak: DHA
Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimleri hız kesmeden devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun girişimlerine devam ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun girişimlerine devam ettiğini açıkladı.
Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik bir dönemde yoğun bir gündemle başladı. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun girişimlerine devam ediyor" dedi.
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, kritik bir dönemde yoğun bir gündemle başladı.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 24, 2022
Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun girişimlerine devam ediyor. pic.twitter.com/nwOsWvDz2w
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