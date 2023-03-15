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15 Mart 2023 Çarşamba 00:48:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 00:48:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Sullivan ve Nuland ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington ziyareti kapsamında Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da ve Victoria Nuland ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu.

Görüşmelerde ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, Türkiye'de meydana gelen depremler, savunma sanayii alanında işbirliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya ve Azerbaycan-Ermenistan müzakere süreci konuları değerlendirildi.

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFLENİYOR

ABD ve uluslararası toplumun deprem felaketi sürecinde ülkemize verdikleri destek ve sergiledikleri dayanışmadan duyulan memnuniyet ifade edildi. Deprem bölgesinin süratle iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik boyutuna vurgu yapılan görüşmede, iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde küresel ve bölgesel konulardaki işbirliğini sürdürmesinin önemine değinildi.

İkili ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için kolaylaştırıcı adımların atılması gerektiği belirtildi. Savunma sanayi alanında herhangi bir önşart olmadan işbirliği kapsamının derinleştirimesi üzerinde duruldu.

'İSVEÇ VE FİNLANDİYA TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRİRSE SÜREÇ HIZLANIR'

Türkiye'nin ilkesel olarak NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği, Üçlü Mutabakat çerçevesinde İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmesinin süreci hızlandıracağına vurgu yapıldı.

Rusya- Ukrayna savaşının uzamasının bölgesel ve küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğine işaret edilirken, Türkiye'nin çözüm için diplomatik çabalarını sürdüreceği belirtildi. Tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.

Türkiye'nin PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.

Etiketler : İbrahim Kalın Washington Türkiye

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