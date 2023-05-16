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16 Mayıs 2023 Salı 11:38:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 11:38:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sinan Oğan ile görüşme olmadı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tabii ki Sinan Bey değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Bu doğal. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı. Devletin bekası üzerinde bir pazarlık söz konusu olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"OY FARKININ KAPANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. 5 puan fark var. 2.5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Kendi oylarımızı koruduğumuz gibi ikinci turda bunun üzerine yenileri ilave edilecektir.

Birkaç sebepten dolayı, bir defa güven ve istikrar ortamının devam etmesi noktasında Türk milletinin 49,5'u cumhurbaşkanımıza oy verdi. Türkiye yüzyılı perspektifi çerçevesinde bu desteğini devam ettireceği görülüyor.

Sinan Oğan'ın 5 puanlık oyu nereye gider tartışmaları da devam ediyor. Bu 5.17'lik kitle bütün halinde şu tarafa veya bu tarafa gider demek aceleci bir tavır olur. O kitlede muhtemelen kendi değerlendirmelerinde bulunacak.

Tabii ki Sinan Bey değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Bu doğal. Net bir şey de koydu ortaya. Terörle arasına mesafe koyması bizim için önceliktir dedi. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz.

SİNAN OĞAN İLE BİR GÖRÜŞME OLMADI

Devletin bekası üzerinde bir pazarlık söz konusu olamaz.

"DEPREMZEDELERE HAKARET KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanımızı tercih eden vatandaşı tahkir etmek doğru değil.

Etiketler : ibrahim kalın sinan oğan görüşme
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