Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları değerlendirdi: Geçiştirilecek bir hadise değil
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları değerlendirirken, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım' diye geçiştirilecek bir hadise değildir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.
İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.
İfade özgürlüğü; tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."
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