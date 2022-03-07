Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Twitter hesabından ateşkesle ilgili açıklama yapan Sözcü Kalın, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.