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07 Mart 2022 Pazartesi 12:53:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 12:53:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

Kaynak: DHA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın aldığı geçici ateşken ilanına yönelik, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Twitter hesabından ateşkesle ilgili açıklama yapan Sözcü Kalın, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Etiketler : İBRAHİM KALIN UKRAYNA RUSYA
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