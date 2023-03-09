İbrahim Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarını gidermeli
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın "İbrahim Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarını gidermeli" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO süreciyle ilgili, "Güvenlik kaygılarının giderilmesiyle ilgili adım atılmalı" açıklamasını yaptı.
Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.
Kalın, "Türkiye'nin güvenlik beklentilerinin altını bir kez daha hem İsveçli hem Finlandiyalı mevkidaşlarımızla çizdik. Biz terörün ayrım yapmadan her türüne karşı kararlı bir mücadelenin temel husus olduğunu ifade ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinin birlikte mi ayrı ayrı mı işleyeceği konusundaki hız, kapsam ve genel çerçevenin bu ülkelerin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.
- Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
- Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için çadır üretiyor
- Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
- Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek
- Şentop'tan BM'ye tepki: Uluslararası toplum konuşup, dağılmaktan fazlasını yapmalı
- BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz