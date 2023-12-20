Başkan Erdoğan'dan dünyaya Gazze tepkisi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum

BİLİM ÖLÜDÜ PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ'A

Bu yıl bilim ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Süleyman Uludağ hocamızın, her birinin gerisinde büyük bir emek olan eserleri ile nesiller boyunca fikir ve gönül dünyamızı zenginleştirmeyi sürdüreceğine inanıyorum.

KÜLTÜR ÖDÜLÜ ALİ BİRİNCİ'YE

Kültür ödülümüzü yazdığı eserlerle tarihimize ışık tutan Prof. Dr. Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Ali hocamız, kitapları, makaleleri ve sohbetleri yanında şiirleri ile de kültür dünyamıza katkılar sunan bir isimdir.

MÜZİK ÖDÜLÜ EMEL SAYIN'A

Müzik ödülümüzün bu yılki sahibi sanatçılığı ve zarafeti ile kuşağımızın hafızalarında silinmez yer edinen Emel Sayın hanımefendidir.

RESİM ÖDÜLÜ

Resim ödülümüzün sahibi, İbrahim Atalay 60 yıldır verdiği katkılar, ürettiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle ülkemizin en önemli sanatçılarından biridir. Sayın Atalay, asırlara sari milli birikimimizi modern sanatla harmanlamayı ve özgün eserlere dönüştürmeyi başarmış bir isimdir.

KARİKATÖRÜ ÖDÜLÜ

Karikatür ödülümüzü Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Çizgilerine, yazıları-sohbetleri ve duruşu ile adeta can veren sanatçımız, gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri eserine yansıtmıştır.

SİNEMA ÖDÜLÜ

Sinema ödülümüzü 1950 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe, arşivcilikten eğitimciliğe her alanda iz bırakan bir ustaya, Sami Şekeroğlu'na veriyoruz.

DİJİTAL SANAT ÖDÜLÜ

Dijital sanat ödülümüzü, bir medya sanatçısı ve tasarımcısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz. Görsel çalışmalarını akademik müktesebatı ile destekleyerek dünya çapında eserlere imza atıyor.

MİMARİ ÖDÜLÜ

Mimari ödülümüzü, İstanbul çalışmalarını toplumla paylaşan Sinan Genim'e veriyoruz. Sayın Genim, ülkemizin en önemli tarihi, kültürel markası İstanbul'a aşkını hem yeni projelerle hem de restorasyon ile ortaya koymuş bir isimdir.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Edebiyat ödülümüzü, hikaye, deneme, roman ve incelemelerden oluşan onlarca eseri ile yazarımıza, Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz. Nazan hanım, öğretmenlikten akademisyenliğe uzanan yolculuğu boyunca eserleri ile günümüz yazarlarına arasında seçkin yere sahiptir.

VEFA ÖDÜLLERİ

Bu yılki vefa ödüllerimizi 5 ayrı isim adına veriyoruz. Edebiyatta Atilla İlhan ve Samiha Ayverdi, müzikte Barış Manço, tarihte İsmail Hakkı Uzunçarşılı, tiyatroda Muhsin Ertuğrul adına verdiğimiz ödüllerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"YILLARCA MAKBUL VATANDAŞ İMAL ETME PEŞİNDE KOŞTULAR"

Kültür sanat faaliyetlerini tüm kesimleriyle toplumu kaynaştıran, birleştiren, ortak hisler ve hedefler etrafında bütünleştiren bir çimento olarak görüyoruz

Yıllarca makbul vatandaş imal etme peşinde koşanlar, medeniyetimizin binlerce yıllık müktesebatına sırt çevirmiştir

Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın, kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık

"İDEOLOJİK KABİLELER GERÇEĞİ İLE BİR AN ÖNCE YÜZLEŞMELİYİZ"

Biz değişimle asırlık değerleri yaşatmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştık. Ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse, sebeplerini çok iyi düşünmek, tefekkür etmek, özellikle ideolojik dayanışmanın ülkemize maliyetini tartışmak mecburiyetindeyiz. Kültür sanat ve akademi dünyasını baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeği ile bir an önce yüzleşmeliyiz. Siyasetten edebiyata, sanattan zanaata her alanda bilenin yapmadığı, yapanın bilmediği garip bir tablo ile karşı karşıyayız.

GAZZE MESAJLARI

Aslında dünyanın düzeninde de aynı sorun var. En bariz örneklerini Gazze'de işlenen insanlık suçları karşısında sergilenen dehşet verici tavırlarda şahit oluyoruz. Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Samimi olarak bunu yapmak isteyense böyle bir imkana sahip değil. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna göz yumanları hak ettikleri şekilde yargılayacaktır. Biz bu yargılamanın hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah 2024, zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü bir yıl olacaktır diye inanıyorum.

Ülkemizi her alanda olduğu gibi kültür sanat konusunda da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize uygun seviyeye yükseltmekte kararlıyız.