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26 Ekim 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 15:15:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu iptal edildi" iddiası yalanlandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunun iptal edildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunun 'Filistin'deki olaylar gerekçesiyle' iptal edildiği iddiası doğru değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı külliyesi 29 ekim resepsiyonu dezenformasyonla mücadele merkezi
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