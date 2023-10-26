Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu iptal edildi" iddiası yalanlandı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunun iptal edildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunun 'Filistin'deki olaylar gerekçesiyle' iptal edildiği iddiası doğru değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.
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