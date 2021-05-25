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25 Mayıs 2021 Salı 21:26:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 21:26:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, klinik uygulamaları devam eden yerli aşıya ilişkin çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

KOVID-19 aşısı geliştirme süreçlerinde yer alan tüm paydaşlarla uygulanan sıkı koordinasyon ve güçlü izleme-takip sistemiyle çalışmaların hızlandığının altı çizilen toplantıda, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberlerin gelmeye devam ettiği kaydedildi.

Son iki ayda, iki yeni aşının daha klinik aşamaya geçmesiyle toplam sayının 4'e yükseldiği vurgulanırken, aşıların acil kullanım onayı almasıyla seri üretimde herhangi bir aksama yaşanmamasına yönelik tedbirler masaya yatırıldı.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen inaktif aşının Faz 2 sonuçlarına ilişkin olumlu gelişmelerin ifade edildiği toplantıda, Faz 3 uygulamasına geçiş için hazırlıklarda sona yaklaşıldığı aktarıldı.

Faz 3 çalışmaları daha geniş bir gönüllü grubuna uygulanacak

Toplantıda, haziranın ilk haftasında başlatılması planlanan Faz 3 çalışmalarının daha geniş bir gönüllü grubuna uygulanacağı ve planlama doğrultusunda, aşının eylül-ekim aylarında acil kullanım onayı almasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, Türkiye'nin, geliştireceği aşılarla dünyanın dört bir yanında aşıya erişimi bulunmayan ülkeler için de umut olacağına dikkat çekildi.

İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye'nin dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacağı bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, klinik çalışmaları devam eden ikisi inaktif, biri virüs benzeri parçacık (VLP) türü olan 3 aşıda Faz 1 sonuçlarına birkaç hafta içinde ulaşılacağı, Faz 2 aşamasına geçmek için hazırlıkların tamamlanma sürecinde olduğu ve mevcut klinik uygulamalarda, yıl sonuna doğru acil kullanım onayı almış, uygulanmaya hazır birden çok aşının olabileceği vurgulandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı aşı koronavirüs
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