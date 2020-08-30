30 Ağustos 2020 Pazar 22:02:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 22:03:00
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ışıklı İHA gösterisi gerçekleştiriliyor.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu...
- Bakan Çavuşoğlu Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü
- AK Parti'li Kurtulmuş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına sert tepki: Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyoruz
- Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! Ağır hasta sayımız artıyor
- Yerli ve milli füze ATMACA yıl sonunda TSK envanterinde
- MSB: Kuzey Irak'ta 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi