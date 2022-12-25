VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa, geleneksel Noel mesajında silahların susması çağrısında bulundu
Nevşehir'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kuraları tamamlandı
Mısır'da Süveyş Kanalı hakkındaki yeni yasa tasarısı tartışmalara yol açtı
Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor
Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti
İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
25 Aralık 2022 Pazar 13:08:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 13:08:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını yarın yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı külliyesi kabine toplantısı emeklilikte yaşa takılanlar karadeniz gazı
Barbaros Hayrettin heyecanı

Barbaros Hayrettin heyecanı
25'inci yıl kutlaması

25'inci yıl kutlaması
Konserden konsere koşuyor

Konserden konsere koşuyor
Zombi avcısı Şafak

Zombi avcısı Şafak
Şarkının geliri kanserli çocuklara

Şarkının geliri kanserli çocuklara
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi

'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi
Minik yürekleri fethediyor

Minik yürekleri fethediyor
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX