VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dezenformasyon Bülteni'nin 122. sayısını yayımladı
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü Antalya-Antalya Etabı ile başlıyor
"İsrail'e tansiyonu artırmaması çağrısında bulunuyoruz"
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
4 terörist etkisiz hale getirildi
Kurultay öncesi Akşener'den ilginç karar! Takibi bıraktı
15 Nisan 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 14:00:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

İSRAİL'İN KATLİAMI VE BÖLGEDE ARTAN GERİLİM

Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı külliyesi cumhurbaşkanlığı kabinesi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX