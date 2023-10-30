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30 Ekim 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 16:30:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve bölgedeki gelişmeler ile memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak. İsrail'in Gazze'deki masumlara karşı tarihin en kanlı ve vahşi saldırısı, kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki gelişmeler masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı kabinesi evlilik kredisi memur emekli
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