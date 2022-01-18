Kabine yarın Külliye'de toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Külliye'de yapılacak. Toplantıda salgından ekonomiye pek çok kritik başlık ele alınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanında salgınla mücadeler ve ekonomideki son gelişmeler olacak.
BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine bir sunum yapacak. Salgınla mücadelede atılacak adımları devletin zirvesine aktaracak. Koca'nın gündeminde aşılama çalışmaları, Turkovac aşılamasındaki durum ve Omicron'un yayılımı olacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDEKİ SON DURUM
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı yıl tatili öncesi okullardaki pandemi öndemlerini ve geride kalan sürecin detaylarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.
Özer, yeni dönem için yapılan hazırlıkları özetleyecek.
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER MASADA
Beştepe'deki kabine toplantısında ekonomi başlığı ön planda olacak. 20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı.
Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.
TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKADAKİ ADIMLAR
Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.
Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.
Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.
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