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12 Şubat 2024 Pazartesi 15:25:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 15:25:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısında, öğretmenlerin kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Toplantıda, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek. 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİDE YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

DIŞ POLİTİKADA ANA GÜNDEM, 'GAZZE' OLACAK

İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi recep tayyip erdoğan gündem
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