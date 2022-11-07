07 Kasım 2022 Pazartesi 16:35:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 16:35:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20'de başladı.
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