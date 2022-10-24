24 Ekim 2022 Pazartesi 16:02:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 16:02:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kaynak: AA
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.
- Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
- Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Bakan Akar: Ukrayna'da bir an önce akan kanın durdurulması önemli
- Bakanlar Nebati ve Kirişci maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Akıncı 'minyatür bombayı' kuşandı... Türkiye dünyadaki iki ülkeden biri!