Gözler o toplantıda... Az önce başladı

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31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:45:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabine toplantı koronavirüs normalleşme
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