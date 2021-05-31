Gözler o toplantıda... Az önce başladı

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:45:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.
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