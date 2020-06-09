09 Haziran 2020 Salı 16:42:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 16:42:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
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