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24 Ekim 2022 Pazartesi 09:14:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 09:14:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: EYT ve sözleşmeli personel masada

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yoğun gündemle toplanıyor. Çalışma hayatına ilişkin milyonlarca kişinin merakla beklediği çalışmalar bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı EYT ve sözleşmeli personel
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