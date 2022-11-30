Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Avrupa Parlamentosunda "Daha Adil Dünya Mümkün" paneli

Avrupa Parlamentosunda (AP) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde Avrupa'nın farklı ülkelerinden uzmanlar, Birleşmiş Milletlerin (BM) güncel tehditlere cevap vermesine engel olan eksikler ve muhtemel reform önerilerini tartıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Brüksel'deki AP'de "Daha Adil Dünya Mümkün" başlıklı panel düzenledi.

BM'nin yapısındaki eksiklikler ve bunların giderilmesi için gerekli reformların ele alındığı 2 saatlik panelde Avrupa'nın farklı ülkelerinden uzmanlar, daha ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model için perspektiflerini sundu.

Avrupa Birliği (AB) İletişim ve Halkla İlişkiler Danışmanı Joanna Magdalena'nın moderatörlüğünde, mevcut yapının yeni tehditler için yeterli çözümleri sağlayacak durumda olmadığını tartışan uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında işaret ettiği fikirlerle ilgili görüş alışverişinde bulundular.

TRT World Dış Politika Uzmanı Yusuf Erim, BM'nin, mevcut yapısıyla mülteciler konusu, terörizm ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla baş etmekte yetersiz kaldığına işaret etti.

Erim, Afrika ve Güney Amerika kıtasının BM Güvenlik Konseyinde daimi temsilciliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

AP'de Politika ve Stratejik İletişim Danışmanı, siyasi analist İpek Tekdemir de AB'nin dünya düzeninin daha adil hale getirilmesi için atabileceği adımlarla ilgili görüşünü paylaştı.

Avrupa Muhafazakarları ve Reformcular Partisi eski Genel Direktörü Richard Milsom da 70 yıllık dünya düzeninin yeni tehditlere çözüm üretme konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

Düşünce kuruluşu Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü Samuel Doveri Vesterbye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gibi yükselen kurumların bu anlamda öneminden söz etti.

NATO ve düşünce kuruluşları için Stratejik Analist ve Politika Danışmanı Maurizo Geri de BM Güvenlik Konseyindeki oy çokluğuna karşı veto konusunun, demokratik yapıya uymayan, demode bir kavram olduğunu belirtti.