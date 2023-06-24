İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 78. sayısını yayımladı

Bültende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hizmet ihalelerine yönelik iddialar, "YKS soruları sınavdan önce satıldı", "Hatay özerk yönetimi kuruldu ve başkanlığını Ebu Hassan Saidi devraldı", "Kulis Bilgisi" adı altında paylaşılan haberler, "Trabzon'da TOKİ inşaatında çalışan 6 Kürt işçi ırkçı saldırıya uğradı", "Tokat'ın Niksar ilçesinde 600 kişi şebeke suyundan zehirlendi", üzerinde "Suriye Görev Gücü" yazan aracın fotoğrafları ile ilgili manipülasyonlar ile "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı eksiklikler giderilmeden açıldı, Çorlu benzeri bir facianın eşiğinden dönüldü" iddialarına yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hizmet ihalelerine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, bahse konu ulaştırma ihalesinin, iddia sahiplerinin de kolayca eriştiği gibi kamuoyuna açık ve şeffaf bir ihale olduğu bildirildi.

İhalede herhangi bir usulsüzlük veya şaibe tespit edemeyen iddia sahiplerinin, haberlerinde herhangi bir dayanak gösterememesinin de dezenformasyonu açıkça gözler önüne serdiği belirtilen bültende, "İhalenin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'ne aykırı olduğu iddiası da dezenformasyondur. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'nin gereklilikleriyle uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

"ÜST DÜZEY GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIŞTIR"



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularına ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan "YKS soruları sınavdan önce satıldı" iddiasının asılsız olduğu bildirilen bültende, "2023-YKS sorularının hazırlanma ve matbaa sürecinde üst düzey güvenlik tedbirleri alınmış, kitapçıkların basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan 110 personelin 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilmiştir. Sınav dönemlerinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileme amaçlı dolaşıma sokulan bu ve benzeri manipülasyonlara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulunuldu.

"MİLLETİMİZİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞAN PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"



Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hatay özerk yönetimi kuruldu ve başkanlığını Ebu Hassan Saidi devraldı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu sosyal medya hesabının tamamen kamuoyunu provoke etme amacıyla açılarak paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir. Sosyal medya hesabından, 'Başkanlık görevine Ebu Hassan Saidi getirildi' iddiasıyla paylaşılan fotoğraftaki kişi de Dubai'nin Veliaht Prensi Hamdan bin Muhammed'dir. Ayrıca FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarının, 14 saat önce paylaşım yapmaya başlayan bahse konu sosyal medya hesabını hızla yaymaya çalıştığı belirlenmiştir.

Sosyal medya hesabı ve kullanıcısıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir ve süreç takip edilmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açmaya ve milletimizi provoke etmeye çalışan bu gibi sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlarına itibar edilmemelidir."

"YÜKSEK SESLİ MÜZİK NEDENİYLE MAHALLE SAKİNLERİ İLE TARTIŞMA YAŞAMIŞTIR"



Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından basına kapalı bir toplantıdan sızdığı iddia edilerek yapılan "Kulis Bilgisi" adı altındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Trabzon'da TOKİ inşaatında çalışan 6 Kürt işçi ırkçı saldırıya uğradı" iddiasının da doğru olmadığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"18 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesindeki inşaatta çalışan bir grup işçi, araçla il merkezine seyir halindeyken araçtan yayılan yüksek sesli müzik nedeniyle mahalle sakinleri ile tartışma yaşamıştır. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri intikal etmiş, yaşanan gerginlik sona erdirilmiştir. Meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki taraftan hafif şekilde yaralanan 10 kişi, çeşitli hastanelere sevk edilmiş, yapılan tetkik ve tedavi neticesinde 8 kişi ayakta tedaviyle 2 kişi de yatılı tedavi sonrası taburcu edilmiştir. Kamuoyunu provoke etme amaçlı asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Tokat'ın Niksar ilçesinde 600 kişi şebeke suyundan zehirlendi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, 21 Haziran'da Niksar Devlet Hastanesi'ne toplam 538 hastanın başvurduğu ve bunlardan 197'sinin bulantı, ishal gibi şikayetlerde bulunduğu bildirildi.

Vaka artışının mevsimsel ve il dışından bayram tatili nedeniyle gelen vatandaşlardan dolayı olduğunun belirlendiği kaydedilen bültende, "Şikayetlerde zehirlenme belirtisi görülmemiş, ayrıca vaka öykülerinden bir odak noktasının bulunmadığı ve adresler incelendiğinde kümelenme olmadığı anlaşılmıştır. Niksar Devlet Hastanesi'ne yapılan başvurular incelendiğinde, il ve ilçe dışı vaka oranlarının fazla olduğu tespit edilmiştir. Hastanede yatan vaka bulunmadığı gibi, ilk yapılan tetkiklerde gaitada da mikrop tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

"ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMİ ARAÇ"



Üzerinde, "Suriye Görev Gücü" yazan Şanlıurfa plakalı (63) aracın fotoğrafları paylaşılarak asılsız iddiaların ortaya atıldığının tespit edildiği bildirilen bültende, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı harekatlarla terörden arındırdığı Suriye'nin kuzeyinde, sivilleşme sürecine katkı sunmak amacıyla 2016'da "Suriye Görev Gücü" kurulduğu hatırlatıldı.

Suriye Görev Gücü'nde, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA gibi kurum ve kuruluşların birlikte çalıştığı belirtilen bültende, iddiaya konu fotoğraflardaki aracın, üzerindeki logodan da anlaşılacağı üzere Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı resmi sağlık hizmet araçlarından biri olduğu ve Suriye Görev Gücü'nün faaliyetleri kapsamında kullanıldığı bildirildi.

"TRENLERİN SEYRİNE HERHANGİ BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR"



Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda kılavuz trenin raydan çıkmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hat eksiklikler giderilmeden açıldı, Çorlu benzeri bir facianın eşiğinden dönüldü" iddiasının da doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları işletmesindeki 2 bin 32 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattında, tüm emniyet tedbirlerine ek olarak uygulanan en önemli tedbirlerden birisi de tarifeli ilk trenden önce hattın kontrolü için kılavuz trenlerin hat üzerine gönderilmesi uygulamasıdır. 18 Haziran'da da Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda her zamanki uygulama yapılmış ve tarifeli trenden önce kılavuz tren hatta gönderilmiştir. Son dönemde ülkemizi etkisi altına alan bölgesel ve ani yağmur geçişlerinden, demiryolu hatları da etkilenmektedir.

Sivas-Yozgat arasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle söz konusu kılavuz tren, bölgesel ve etkili yağışa bağlı olarak kısmi bir alanda demir yolu altyapısının etkilenmesi nedeni ile saat 06.40'ta deray etmiştir. Selden etkilenen bölgenin bakım onarımlarının yapılabilmesi için hızlı tren hattı belirli bir süre tren trafiğine kapatılmıştır. Saat 16.40'ta yürütülen çalışmalar tamamlanarak normal tren işletmeciliğine geçilmiştir. Trenlerin seyrine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Olay saatinden sonraki tüm YHT trenleri, Ankara-Sivas-Ankara arasında normal saatlerinde seyretmişlerdir."