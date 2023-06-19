Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısı yayımlandı

Bültende, sosyal medya hesaplarından "Suriyeli şahıs Türkleri tehdit etti" iddiasıyla paylaşılan bazı görüntülerin, provokasyon amacıyla kurgulandığı belirtildi.

Görüntülerde konuşan şahsın yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunan Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs olduğu, S.S. isimli şahısın kendisini yönlendirerek görüntüleri kaydettiği ve videoyu provokasyon amaçlı sosyal medya hesabında paylaştığının tespit edildiği aktarılan bültende, başlatılan tahkikat sonucunda zihinsel engelli A.A'nın serbest bırakıldığı, görüntüleri kaydeden S.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kapalı taş ocağı, sahibi AK Parti'den vekil seçilince açıldı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

İddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü teknik ekiplerince bahsi geçen alanda inceleme ve denetim yapıldığı bilgisine yer verilen bültende, yapılan inceleme ve denetimler neticesinde, Sakarya ili, Hendek ilçesi, Kızanlık Mahallesi'nde bahsi geçen taş ocağında iddia edildiği gibi bir faaliyete rastlanmadığı aktarıldı.

Bültende, habere konu olan firmanın, aynı bölgede farklı ruhsat sahası içinde 2013'te ÇED izni alınmış bir ocağının bulunduğu, çalışmalarını yasal çerçevede devam ettirdiği belirtildi.

"85 MİLYON VATANDAŞIN E-DEVLET VERİLERİ ÇALINDI" İDDİASI



Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "85 milyon vatandaşın e-Devlet verileri çalındı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, 'sistemde kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını, dolayısıyla sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olmasının mümkün olmadığını' ifade etmiştir. Talay, 'geçmişte saldırganlar tarafından değişik kaynaklardan, ağırlıklı olarak da oltalama saldırısı tekniğiyle elde edilen verilerin, değişik dönemlerde tekrar tekrar dolaşıma sokulduğunu' vurgulamıştır. Türksat Bilişim, e-Devlet Kapısı'nın güvenliğini sağlamakla sorumludur. Türksat e-Devlet Kapısı Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Erkul, 'mevcut yazılım geliştirme sürecinin dünyadaki iyi uygulama örneklerine, geliştirme standartları güvenlik prensiplerine uygun olarak tasarlandığını' belirtmiş, 'sistemin tehditlere karşı 7/24 izlendiğini ve test edildiğini' ifade etmiştir."

"ŞİMŞEK'İN ATAMALARDA SIKINTI YAŞADIĞI İDDİASI GERÇEK DEĞİL"



Bültende, Yeniçağ gazetesinin, "Nüket Küçükel Ezberci'nin Madrid Büyükelçiliğine atanmasıyla" ilgili yaptığı haberin, habercilik etiğinden uzak manipülasyonlara örnek teşkil ettiği kaydedildi.

"Liyakatte son nokta. Hastane sahibi büyükelçi olarak atandı" başlıklı haberin, başlık, spot ve girişinde yanıltıcı ve karalayıcı ifadelerin yer aldığı aktarılan bültende, şunlar ifade edildi:

"Nüket Küçükel Ezberci'nin öz geçmişi haberin en son kısmına eklenmiştir. Öz geçmişin haberin başlık, spot veya giriş bölümünde yer almamasına özen gösterilmiştir. Çünkü, Nüket Küçükel Ezberci'nin öz geçmişi, haberin açık bir şekilde manipülasyon olduğunu gözler önüne sermektedir. Öz geçmiş kısmında da görüleceği üzere Nüket Küçükel Ezberci, 1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığının Meslek Memuru sınavlarını kazanmış, 1994-1997 yılları arasında Essen Başkonsolosluğunda İkinci Katip, 1997-1999 yılları arasında T.C. Kudüs Başkonsolosluğunda Konsolos, 2001-2005 yılları arasında Madrid Büyükelçiliğinde Başkatip olarak görev yapmıştır. 2005-2007 yıllarında da Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Siyasi Şube Müdürlüğü görevini deruhte etmiş, 2007 yılının sonunda aile şirketi olan Güven Hastanesi'ne geçmiştir. 20 Şubat 2019 tarihli TÜSİAD Genel Kurulu ve seçimlerinde TÜSİAD Yönetim Kurulu'na seçilerek Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı olan Küçükel, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı."

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görev teklif ettiği üç isim teklifi geri çevirmiş" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, "Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı ve iddia edildiği gibi bazı isimlerin görevi kabul etmediği iddiaları, kamuoyunu kasıtlı olarak manipüle etme amacı taşımaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif ve iyi niyetli olmayan haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

"ŞİMŞEK VE ERKAN UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR"



Bazı sosyal medya hesaplarından, sarıklı ve cübbeli bir kişinin sınıfta çekilen fotoğrafıyla ilgili manipülatif paylaşımlar yapıldığına işaret edilen bültende, iddiaya konu fotoğrafın 2012 yılına ait olduğu aktarıldı.

Yaşanan hadiseyle ilgili o dönem hem Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çifte soruşturma açıldığı hatırlatılan bültende, söz konusu derse giren imam Bayram Dalga'nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin daveti üzerine ilköğretim 7'nci sınıflara Caferi ve Alevi inancını anlattığı ve "İşim gereği camide aba, dışarıda sivil giyiniyorum. Dersi 30 dakika sivil kıyafetimle anlattım. Öğretmen, kıyafeti de tanıtmamı isteyince cübbe ve sarığı giydim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Bültende, sosyal medyada paylaşılan "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı istemedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İddia edilenin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı tanıdığını ve kendisinin Erkan'ı TCMB Başkanlığı için teklif ettiğini" söylediği anımsatılan bültende, Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, göreve başladıkları andan itibaren tam uyum ve koordinasyon içerisinde, aktif bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.

Bültende, Türkiye ekonomisinin karar alıcı kurumları ve yöneticilerinin saygınlıklarına zarar verecek, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.

"ORMAN YANGINLARINA KARŞI İKİ KAT FAZLA BÜTÇE ÖDENEĞİ AYRILDI"



Bazı basın yayın organlarında yer alan "Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Hızır Dergahı binası üzerindeki yazı, askerler tarafından silindi" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "İddialar üzerine konuyu araştıran Tunceli Valiliği, Dernek Başkanıyla görüşme gerçekleştirmiş, Dernek Yönetimi'nin 2021 yılının yaz aylarında dernek binası üzerinde bulunan 'Dergehe Xızır' yazısının yanlış yazıldığı yönünde vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine, yazıyı 'Derge Hızır' olarak değiştirdiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberleşme uygulamalarından dolaşıma sokulan, "Bakanlık onayı ile Maltepe'deki ormanlık alan, 30 adet villa yapılması için ihale edilmiş" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

İddiaya konu Gülensu Konaklamasız Orman Parkı'nın, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 25'inci Maddesi hükmü doğrultusunda 2012 yılında tescil edildiği ve mevzuat hükümleri doğrultusunda ihale edilerek işletildiği hatırlatılan bültende, orman parklarında, halkın günübirlik yeme, içme ve spor yapma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tesisler yapıldığı, paylaşıma konu yerde konaklama yapılması veya iddia edildiği gibi 30 adet villa şeklinde yapı yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Orman yangınlarıyla mücadele bütçesi azaltıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğünün, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında 2022 yılı için toplam 5 milyar 407 milyon lira bütçe ayrılmıştır. Ancak yıl içerisinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamındaki gelişmeler sonucunda, yıl sonu itibarıyla toplam 12 milyar 384 milyon lira harcama yapılmıştır. 2023 yılı bütçesinden ise başlangıç olarak toplam 10 milyar 224 milyon lira harcama yapılması öngörülmüştür. 2022 yılı başlangıç bütçesi ile 2023 yılı başlangıç bütçesi göz önüne alındığında orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları için, 2023 yılında bir önceki yıla göre neredeyse iki kat fazla bütçe ödeneği ayrılmıştır. 2022 yılı yıl sonu harcamalarından da anlaşılacağı üzere yangınların durumu ve niteliğine göre ihtiyaç halinde herhangi bir kısıt olmadan bütçe ödeneği aktarılmaktadır. Ayrıca 2023 yılında orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük filosu oluşturulmuştur."

"BAKAN ŞİMŞEK'E 40 MİLYON DOLAR VERİLDİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL"



Bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hane başı 5 bin lira nakdi yardım yapılacağını duyurdu" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, Bakan Göktaş veya herhangi bir Bakanlık yetkilisi tarafından böyle bir açıklamanın yapılmadığı, resmi açıklamalara dayanmayan haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, Suriyeli olduğunu iddia eden şahsın "Asgari ücretli ölsün, 25 bin lira kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" şeklindeki açıklamalarının doğru olmadığı belirtilen bültende, yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa'nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğunun tespit edildiği, şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme ekim ayında TBMM'ye gelecek" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:

"AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce beyan ettiği gibi 'en düşük memur maaşını 22 bin lira olacak' şekilde düzenleyecek teklif olduğunu açıklamıştır. Akbaşoğlu, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emekliler için maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenlemenin de TBMM'de gündeme geleceğini ifade etmiştir."

"POLİSLERE İKİ ÖĞÜN HALİNDE KUMANYA DAĞITILDI"



Sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan bazı fotoğraflarla ilgili "Şampiyonlar ligi finalinde görevli polislere verilen kumanya" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, 10 Haziran 2023'te İstanbul'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personele iki öğün halinde çeşitli gıdalardan oluşan kumanya dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Bültende, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, görevli personele dağıtılan kumanyanın içeriğini sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaları yalanladığı hatırlatıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı LGBT renkleriyle afiş yaptı" iddiasının manipülasyon içerdiğine dikkat çekilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Görselde yer alan iddiaya konu afişler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlanmış ve kullanımdan kaldırılmıştır. Kampanya geçmişi ve afiş incelendiğinde, Bakanlık logosunun güncel logo olmadığı ve renklerin iddia edildiği gibi bir saikle kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iddia edilen simgelere karşı tutum ve politikası çok açıktır. Aile kurumuna zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirler almaya devam edilmektedir."