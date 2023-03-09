Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından "İskenderun'da kurulan sahra hastanesi çökmüş durumda, bölgede çadır yok." ifadeleriyle paylaşılan görüntülere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, hastanede hasar tespit çalışmaları yapılana kadar sahra hastanesi olarak konteynerlerin kullanıldığı, görüntülerde, meteorolojiden yapılan şiddetli rüzgar uyarısı nedeniyle toplanan UMKE personelinin barınma çadırının yer aldığı belirtildi.

Halihazırda hastanenin sağlam bloklarının hizmete açık olduğu, bugüne kadar Hatay'da 107 bin 959 çadır, 4 bin 115 konteyner kurulduğu anlatıldı.

"GBT'sine bakılan depremzede aile yurda alınmadı." iddiasının da doğru olmadığına, haberde ismi geçen M.Ç. isimli şahsın ailesiyle diğer tüm depremzedeler gibi barınma, konaklama müracaatlarının alındığı Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'ndaki KYK görevlilerine 24 Şubat 2023'te müracaatta bulunduğuna işaret edildi.

Müracaatın hemen akabinde diğer depremzede vatandaşların da konakladığı Ertuğrul Gazi KYK Yurdu'na yönlendirilerek aynı gün kayıtlarının yapıldığı ancak M.Ç. isimli şahsın, söz konusu yurda kayıt yaptıktan sonra herhangi bir neden belirtmeksizin konaklamadan ayrıldığı tespit edildiği kaydedildi.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ KAYBOLAN BİR PARA BULUNMAMAKTADIR"



Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "1999 sonrası deprem zararı için ayrılan 31 milyon lira ortada yok." iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

"1 milyon 628 bin 337 dolar, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra zarar gören altyapının onarılması için dış proje kredilerinden ilgili kuruluşlarca kullanılmış, ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında gerekli formlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına ulaştırılmamıştır. Bu nedenle muhasebe kayıtlarında 'Teyitsiz Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Hesabı'nda izlenen 1 milyon 628 bin 337 dolar, Sayıştay'ın önerisi doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv çalışması sonucunda 2019 yılında teyit edilmiş ve hesaplardan çıkarılmıştır. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi kaybolan bir para bulunmamaktadır."

"BAKANLIK, GÜNDEMİNDE EK BÜTÇE KONUSUNUN YER ALMADIĞINI AÇIKLADI"



Bültende, bazı basın yayın organlarında yayınlanan "Şanlıurfa'da hasarlı binalar için tedbir uyarısı yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı." iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Depremler sonrası boşaltılan ve etrafında güvenlik tedbirleri alınan Stat Apartmanı'nın kendiliğinden çökmesinin ardından sosyal medya hesabından "Enkaz altında 15-16 kişi var, tedbir almayan yetkililer bu vebal sizin boynunuzdadır." ifadelerini paylaşan 2 kişinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı vurgulandı.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ek bütçe ihtimalini gündemine aldı" iddiasının doğru olmadığına, Bakanlığın gündeminde ek bütçe konusunun yer almadığını açıkladığına dikkat çekildi.

EYT İLE İLGİLİ İDDİALAR



Bültende bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi dijital hizmeti üzerinden yapabilmektedir. Bahse konu hizmette zaman zaman yoğunluk yaşansa da çalışmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru süreci hiçbir evrak talep edilmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülmektedir."

"Bazı memur, esnaf ve çiftçiler EYT'de 3 yıl kesintisiz sigorta şartına takıldı." iddiasının doğru olmadığının belirtildiği bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan prim gün ve çalışma süresini dolduranlar, yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkına sahiptir. Emekli Sandığına bağlı çalışanların 23 Mayıs 2002'den önce, Bağ-Kurluların ise 1 Haziran 2002'den önce 3 yıl kesintisiz sigortalı çalışmış olması şartının getirildiği iddiası gerçeği yansıtmamakta olup, bu şartı sağlamayan vatandaşlar da EYT düzenlemesi kapsamındadır."

"PAYLAŞIMLAR DOLANDIRICILIK AMAÇLI"



Bültende, bazı haberleşme uygulamalarındaki "Türk Hava Yolları Kadınlar Günü Hediyesi" başlığıyla yapılan paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu, dolandırıcıların para ödülü gibi vaatler ve inandırıcılığı artırmak amacıyla kadınlar günü gibi özel günler belirterek dikkat çekmeye çalıştığı, iddiaya konu paylaşım ve internet sitelerinin Türk Hava Yolları ve iştirak şirketleriyle ilgisinin bulunmadığı anlatıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Tepki göstermek için seçim pusulasında oy vermediğiniz adaya çarpı koyun." paylaşımlarının da oy pusulasını geçersiz hale getirmek için yapılan kasıtlı manipülasyonlar olduğuna işaret edilerek, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan 135 Sayılı Genelge'nin 42'nci maddesi uyarınca üzerinde yer alan matbu yazılar ve şekiller dışında yazılar, harfler, sayılar veya şekiller çizilmiş olan birleşik oy pusulalarının geçerli olmayacağına dikkat çekildi.