VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna, yer altı görüntüleme cihazıyla bulunmuş
Bakan Akar: 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi
THY'nin 27 Şubat'ta Düsseldorf'a düzenleyeceği bazı seferler iptal edildi
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İstanbul'a getirilen 1186 yaralının tedavisi sürüyor
Afet bölgesinde fide ve fidan üretiminde sertifikasyon işlemleri için son başvuru süresi uzatıldı
Afganistan ile Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı
Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Bazı zirai insansız hava taşıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Depremler sonrası yoğun görüşme trafiği
"İstanbul'da 20 yaş üstü binalar denetlenmeli"
Konya'da terör operasyonu! Saldırı hazırlığındaki kadın terörist yakalandı
OHAL süresince elektrik ve doğal gaz için güvence bedeli ödemeyecekler
Afet fırsatçılığı artıyor
Sanayici yaralarını sarıyor
İndirimli orana tabi prefabrik yapı ile konteynerlerin KDV alacağında kolaylık
Karot fırsatçıları
Deprem mağduru kiracı, ev sahibine dava açabilir
Enkazdan çıkanları hastanede dolandırdı
Japonya'da ocakta son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşti
Türk halkının dayanışmasına hayran kaldı
CHP'li kurmaylara sert sözler! "Ahmaklık, geri zekâlılık, saçmalık"
Arama kurtarma faaliyetlerine katılan Arjantinliler için tören
25 Şubat 2023 Cumartesi 11:28:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 11:28:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 23-24 Şubat Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Dezenformasyon bülteninde, "Bankalar, sermayelerinin binde dördünden fazla bağış yapamayacakları için yaptıkları bağışlar iptal edildi", "Haluk Levent, Ankara'dan üst düzey bir yetkili tarafından arandı ve 'Sana gelen yardımları bize yönlendir' denildi", "Kayseri'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde, bir AVM'nin önündeki yol yarıldı", "Adıyaman'da ayakta kalan fotoğrafçı yok ama kimlik için fotoğraf isteniyor" ve "Google haritadan Hatay'ı sildi" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Bankalar, sermayelerinin binde dördünden fazla bağış yapamayacakları için yaptıkları bağışlar iptal edildi" iddiasının doğru olmadığı bildirilen bültende, Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesi kapsamında, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarının banka öz kaynaklarının binde 4'ünü aşamadığı belirtildi.

Açıklamada, 17 Şubat'taki Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal süresince, AFAD'a bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından yapılacak bağış ve yardımların, mevcut sınırlamalardan muaf tutulduğu hatırlatıldı.

"ÇATLAK, DEPREMDEN 3 AY ÖNCE DE VAR"

Bültende, bir televizyon programında geçen, "Haluk Levent, Ankara'dan üst düzey bir yetkili tarafından arandı ve 'Sana gelen yardımları bize yönlendir' denildi" iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek, söz konusu iddianın ortaya atıldığı kanalın canlı yayınına telefonla bağlanan Haluk Levent'in, Ankara'dan herhangi bir üst düzey devlet yetkilisinin kendisini aramadığını ve toplanan bağışların AFAD'a verilmesiyle ilgili kendisine herhangi bir talimat verilmediğini açıklayarak iddiaları yalanladığı bildirildi.

"Kayseri'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde, bir AVM'nin önündeki yol yarıldı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Google Haritalar'ın sokak görünümü özelliği ile iddiaya konu alan incelendiğinde, çatlağın Kayseri'de 23 Şubat' ta meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremden 3 ay önce de olduğunun tespit edildiği, AVM yönetiminin de iddiaların asılsız olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Adıyaman'da ayakta kalan fotoğrafçı yok ama kimlik için fotoğraf isteniyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu ifade edilerek, depremzedelerin kimlik kartı başvurusu gerekmeden geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden temin edebilmelerinin sağlandığı anımsatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden vatandaşlardan, hangi ildeki nüfus müdürlüğüne başvurursa başvursun hiçbir belge, fotoğraf ya da ücret talep edilmediği ve sadece parmak izi doğrulaması ile birkaç dakikada geçici kimlik belgesi düzenlendiği kaydedildi.

" Bu kapsamda 97 bin 893 vatandaşımıza geçici kimlik belgesi düzenlenmiş, 4 bin 381 vatandaşımız ise e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi almıştır" bilgisinin yer aldığı bültende, afet bölgesindekilerin mağduriyet yaşamaması ve kimlik tespitinin hızlandırılması amacıyla ilk günden itibaren tüm illerde afetzedelerin kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularından ücret alınmaması, sistemde mevcut olması halinde fotoğraf ve imzanın alınmamasına ilişkin tedbirlerin alındığı kaydedildi.

"GOOGLE HARİTADAN HATAY'I SİLDİ" İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Google haritadan Hatay'ı sildi" iddiasının da gerçek dışı olduğu bildirilen bültende, Google Haritalar uygulamasında, Hatay ve Kocaeli gibi şehirlerin isimlerinin, depremden önce de görünmediği belirtildi.

İddiaya konu görsellerdeki "Hatay" ibaresinin montajla eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Ajansının Google'dan edindiği bilgiye göre, Hatay ve Kocaeli gibi merkez ilçesi olan şehirler, Google Haritalar'da 'province' şeklinde ifade edilen ve 'alanbölge' anlamına gelen yerler olarak kabul edilmektedir. Google Haritalar, bu gibi alanları haritada isimlendirerek göstermemektedir. Bu uygulamada haritalar yakınlaştırıldığında, bu şehirlerin adlarının sınır belirlemede kullanıldığı görülmektedir."

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı dezenformasyon deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX