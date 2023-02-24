Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Bültende, "Hatay'da meydana gelen depremin ardından 112 Acil çöktü", "TOKİ'nin 250 bin yeni Sosyal Konut Projesi'ne 8 bin kişi başvurdu" ve "Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Korkmaz

Yiğit Anadolu Lisesi'nin 'yeniden yapılma' başvurusu reddedildi" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Hatay'da meydana gelen depremin ardından 112 Acil çöktü" iddiasının doğru olmadığı bildirilen açıklamada, Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin, deprem anından saat 10.00'a kadar olan 1891 adet acil çağrıyı karşıladığı, kuyrukta kapanan 1702 acil çağrıya da geri dönüş yapıldığı ve ihbarların ilgili kurumlara iletildiği belirtildi.

Acil çağrı yoğunluğunun artışı sebebiyle saat 10.00'dan sonra sırasıyla Samsun, Ordu ve İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezlerinden de destek alındığı ifade edilerek, acil çağrıların karşılanamadığı ve ulaşılamaz olunan

herhangi bir zaman dilimi yaşanmadığı kaydedildi.

Bir televizyon programında geçen, "TOKİ 250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne 8 bin başvuru yapıldı, çoğu başvuru geri çekildi" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "İlk Evim Projesi kapsamında yapılacak 250 bin konut için, e-Devlet ve bankalar üzerinden 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvuru yapmıştır. Başvuru tarihinin sona ermesine kadarki süreçte, yapılan başvurulardan 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştır." ifadesine yer verildi.

"Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nin 'yeniden yapılma' başvurusu reddedildi" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, Kahramanmaraş merkezli

depremlerin ardından, İstanbul Valiliği tarafından 18 Şubat'ta riskli bulunan 93 okulun 76'sının yıkılıp yeniden yapılmasına ve 17'sinin güçlendirilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nin de Valilik tarafından yayımlanan bu listede yer aldığı bildirilen açıklamada, okulun yıkılıp yeniden yapılması konusunda kaymakamlığın herhangi bir yetkisi bulunmadığı, tüm sürecin İstanbul Valiliği tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.