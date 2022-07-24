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24 Temmuz 2022 Pazar 15:57:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 15:57:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 4 yaşında

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 4'üncü yılını kutluyor.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın 4'üncü yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bugünün ayrıca 86 yıl hasret sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının ikinci yılı olduğuna da işaret eden Altun, Başkanlığın kuruluşunun böyle bir güne denk gelmesinin güzel bir tevafuk olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığının 4 yıl önce Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün müktesebatını ve personel yapısının önemli bir kısmını kullanarak ve yeni dönemin ihtiyaçlarını da gözeterek yeni görevlerle faaliyete geçtiğini hatırlatan Altun, kuruluşundan bu yana Başkanlığın önemli işlere imza attığına değindi.

İletişim Başkanlığının ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin itibarını, marka değerini artırmaya dönük faaliyetlerde bulunduğuna ve projeler ürettiğine dikkati çeken Altun, yurt içinde ve yurt dışı teşkilatıyla kamusal ve stratejik iletişimin farklı alanlarında etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerine işaret etti.

Altun, bu kapsamda halkla ilişkilerden kamu diplomasisine, kriz yönetiminden dezenformasyonla mücadeleye iletişim alanında yoğun bir çaba gösterdiklerini, çeşitli çalışmalar ve kampanyalarla, tam bir iletişim seferberliğinde olduklarını kaydetti.

Başkanlık olarak bir taraftan da dezenformasyona karşı hakikat mücadelesi verdiklerini vurgulayan Altun, "Türkiye'nin iddialarını, tezlerini, haklı duruşunu ulusal ve uluslararası kamuoyuna anlatırken, yalan, dezenformasyon, manipülasyon, kara propaganda, algı operasyonlarına karşı mücadele veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bölgesel, küresel istikrarlaştırıcı gücünü ortaya koyarken, ülkemizin itibarını yükseltmek, hak ve menfaatlerin korumak amacıyla durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin imajını güçlendirmek ve marka değerini arttırmak için Türkiye iletişim modelini kurumsallaştırmak ve uluslararası alanda da bir model haline getirmek istediklerini belirten Altun, bu kapsamda ayrıca Türkiye Marka Ofisini de kurduklarını bildirdi.

Yeni yüzyılın önümüzdeki dönem gerçek anlamıyla bir Türkiye yüzyılı olacağının altını çizen Altun, "Bu perspektifle, biz de Başkanlık olarak çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bölgesinde daha da etkinleşen ve güçlenen, zenginleşen ve daha da büyüyen bir ülke olacak. Başkanlık olarak biz de 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle uyumlu bir şekilde daha güçlü bir Türkiye'nin inşası yolunda, Türkiye'nin sesi olmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte kıymetli desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Altun Başkanlık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
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