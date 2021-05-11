İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in çarpıtmalarına sert tepki

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11 Mayıs 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 09:30:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'in çarpıtmalarına sert tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, işgalci İsrail'in, saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını ifade etmesine sert tepki gösterdi.

İsrail Büyükelçiliği'nin 'İsrail'in saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını' öne süren paylaşımına İletişim Başkan ı Fahrettin Altın sert tepki gösterdi.

İşgalci İsrail Büyükelçiliği'nin 'İsrail'in saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını' öne süren paylaşımına Fahrettin Altun, Filistinlilerin topraklarının işgal edildiğine, zulüm gördüğüne, en temel insan haklarının çiğnendiğine ve İsrail'in saldırılarında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dair açıklama ile cevap verdi.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başkalarına ait toprakları yağmalayan ve işgal eden bir devlet düşünün. Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını düşünün. Kadınların, çocukların ve yaşlıların her gün tacize uğradığını düşünün. Bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini düşünün. Filistinlilerin haklarını savunacağız!

Bir mübarek mabedin üstelik o dinin en kutsal günlerinden birinde saldırıya uğradığını düşünün. Vatikan'a giden hacıların silahlı kuvvetler tarafından desteklenen fanatikler tarafından saldırıya uğradığını düşünün. New York'taki Noel veya Hanuka törenlerinin şiddet nedeniyle kesintiye uğradığını düşünün. Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı savunacak!

Yalnızca işgalin derinleşmesiyle sonuçlanan bir sözde barış süreci düşünün. Paris'te, işgal altındaki insanların seçim bile yapamadığını düşünün. Londra'da yaşayanların vatandaşlık haklarının ve dolaşım özgürlüklerinin olmadığını düşünün. Türkiye Filistinlilerin yanında olacak!"

Fahrettin Altun, paylaşımında, elleri silahlı İsrail askerlerinin Filistinli küçük bir çocuğu yaka paça göz altına aldıkları, Mescid-i Aksa'nın kapısına dayandıkları ve yaşlı bir Filistinliye silah doğrulttukları fotoğraflara da yer verdi.

Etiketler : Fahrettin Altun Mescid-i Aksa Türkiye Filistinliler israil
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