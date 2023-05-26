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26 Mayıs 2023 Cuma 09:08:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 09:08:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "sosyal medya linci" açıklaması

Kaynak: AA

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İletişim Başkanı Altun, 28 Mayıs seçiminde Başkan Erdoğan'a destek açıklamasından sonra Oğan'ın uğradığı sosyal medya lincine ilişkin, "Farklı fikirlere tahammülü, bu fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir ortamın tesis edilmesini hep birlikte sağlamak için linç kültürüne de hep birlikte savaş açmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasından sonra Sinan Oğan'ın uğradığı sosyal medya lincine ilişkin, "Farklı fikirlere tahammülü, bu fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir ortamın tesis edilmesini hep birlikte sağlamak için linç kültürüne de hep birlikte savaş açmalıyız." dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten ve gerekçelerini oldukça kapsamlı bir şekilde açıklayan Sayın Sinan Oğan'ın son günlerde maalesef çokça karşılaştığımız 'sosyal medya linci' konusuna yaptığı vurguyu da oldukça önemsiyorum. Sosyal medyanın en az dezenformasyon kadar tehlikeli ve zararlı yanlarından biri olan linç kültürü, toplumsal hayatımızı, siyaseti, kültürü ve günlük yaşamımızın birçok alanını zehirleyen bir unsurdur. Farklı fikirlere tahammülü, bu fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir ortamın tesis edilmesini hep birlikte sağlamak için linç kültürüne de hep birlikte savaş açmalıyız. Bu önemli konunun altını çizmesinden ve Türkiye'nin büyümesi ve istikrarı lehine sergilemiş olduğu tavırdan dolayı Sayın Oğan'a teşekkür ediyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan sinan oğan 28 mayıs seçimleri linç kültürü fahrettin altun
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