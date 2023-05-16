Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki mesajında, Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Terörle mücadelenin her zaman olduğu gibi kararlılıkla, tavizsiz ve güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Altun, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.