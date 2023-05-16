Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta şehit olan askerler için taziye mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik dün başlatılan operasyonda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki mesajında, Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Terörle mücadelenin her zaman olduğu gibi kararlılıkla, tavizsiz ve güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Altun, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Şırnak Bestler Dereler Bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 16, 2023
Terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi kararlılıkla, tavizsiz ve güçlü bir şekilde devam edecek.
Aziz milletimizin...
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- İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta şehit olan askerler için taziye mesajı