Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır saldırılarında 38 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çocuk, kadın, yaşlı, gazeteci, sağlık çalışanı denmeksizin insanların katledildiği, insan hakları ihlallerinin zirve yaptığı, basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının görmezden gelindiği, engellendiği, hatta görevini yapan gazetecilerin öldürüldüğü bu sürecin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, basın ve medya kuruluşlarının, bu utanç ve insani kriz karşısında daha fazla ses çıkarması, görevini yaparken öldürülen basın mensupları için güçlü bir tepki vermesi gerekmektedir. Basın ve ifade özgürlüğünün konuşulması gerekirken yaşama hakkını gündeme getirmek zorunda kalıyoruz. Bu bile vahşetin boyutunu gözler önüne sermektedir. Gazze'de görev yapan basın mensuplarının hakkını, hukukunu korumak, demokrasiye ve özgürlüklere inanan herkes için bir sorumluluktur. Hayatını kaybeden basın mensupları ve sivilleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor; bu saldırıların derhal son bulması gerektiği çağrısında bulunuyoruz."