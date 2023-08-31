Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını, gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 drone ile gerçekleştirilen ışık gösterisi 100. Yıl Marşı eşliğinde Ankara semalarına yansıdı.



Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını gökyüzüne yansıyan... pic.twitter.com/KwPZNxTyIR — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 30, 2023

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisinin 100. Yıl Marşı eşliğinde Ankara semalarına yansıdığını belirterek, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesine yer verdi.

Altun'un paylaşımında, 100. Yıl Marşı eşliğinde 1200 dronla yapılan ışık gösterisinin bulunduğu video da yer aldı.