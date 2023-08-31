VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uşak'ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 15 kişi yaralandı
Bakan Fidan, Rusya'ya gidecek
Taşınmaz ve ikinci el araç satışına düzenleme
Lübnan'dan "İsrail'in ihlallerini durdurun" çağrısı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselen 3 takım daha belli oldu
Gabon'daki darbenin ardından Kamerun ve Ruanda, ordu saflarında değişikliğe gitti
31 Ağustos 2023 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 07:15:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını, gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını, gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisinin 100. Yıl Marşı eşliğinde Ankara semalarına yansıdığını belirterek, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesine yer verdi.

Altun'un paylaşımında, 100. Yıl Marşı eşliğinde 1200 dronla yapılan ışık gösterisinin bulunduğu video da yer aldı.

Etiketler : 30 ağustos zafer bayramı kutlama ışık gösterisi fahrettin altun
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX