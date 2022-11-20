Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Harekatı'yla, teröristlere ait hedefler imha edildi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 20, 2022
Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz. #PençeKılıç
Fahrettin Altun, "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı'yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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