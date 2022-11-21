Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir." ifadelerini kullandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Altun, şunları kaydetti:
"Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız."
Fahrettin Altun, paylaşımında "#Hesapzamanı" etiketine de yer verdi.
Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 21, 2022
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. #Hesapzamanı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek
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